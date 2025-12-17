news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 декабря 2025 12:04

В Челнах задержали мужчину, который явился в суд с отверткой и ножницами

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах судебный пристав задержал подсудимого, который пытался пронести в здание городского суда отвертку и ножницы. Инцидент произошел сегодня во время досмотра, сообщает пресс-служба суда.

При прохождении через металлодетектор у мужчины обнаружили отвертку. До начала осмотра он сам передал приставу три ножа и ножницы.

Пронос колюще‑режущих предметов в суд запрещен правилами пропускного режима и законодательством. В отношении нарушителя составили административный протокол. После оформления документов подсудимого допустили в зал заседаний.

#суд #пристав #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025