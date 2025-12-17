В Челнах задержали мужчину, который явился в суд с отверткой и ножницами

В Набережных Челнах судебный пристав задержал подсудимого, который пытался пронести в здание городского суда отвертку и ножницы. Инцидент произошел сегодня во время досмотра, сообщает пресс-служба суда.

При прохождении через металлодетектор у мужчины обнаружили отвертку. До начала осмотра он сам передал приставу три ножа и ножницы.

Пронос колюще‑режущих предметов в суд запрещен правилами пропускного режима и законодательством. В отношении нарушителя составили административный протокол. После оформления документов подсудимого допустили в зал заседаний.