В Челнах задержали мужчину, который устроил салют в отделении банка

Полицейские Челнов задержали мужчину, который поджег пиротехнику в отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

Как удалось выяснить, 26 июня в офисе одного из банков города неизвестный мужчина поджег пиротехнику и скрылся.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Тукаевского района. Мужчина признал свою вину.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полицейские проводят оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.