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В Челнах задержали мужчину, который устроил салют в отделении банка
Полицейские Челнов задержали мужчину, который поджег пиротехнику в отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.
Как удалось выяснить, 26 июня в офисе одного из банков города неизвестный мужчина поджег пиротехнику и скрылся.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Тукаевского района. Мужчина признал свою вину.
В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полицейские проводят оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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