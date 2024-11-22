Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах задержали мужчину, который ударил соперника битой из-за ссоры в онлайн игре
В Набережных Челнах задержали мужчину, который ударил соперника битой из-за ссоры в онлайн игре.
Полицейские в Челнах задержали мужчину, который напал на другого с бейсбольной битой.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД России по РТ, челнинец выпивал с друзьями и разговаривал по телефону со знакомыми. Во время одного из таких звонков разговаривавшие поссорились и после бурного диалога с оскорблениями решили встретиться.
По некоторой информации, причиной конфликта стала игра в «Танки».
Мужчины встретились во дворе одного из домов в поселке ГЭС. Один из оппонентов – 47-летний челнинец – поджидал соперника с топором в руках. Между мужчинами вновь состоялся неприятный разговор, после которого 36-летний челнинец ударил обидчика бейсбольной битой, которую заранее взял с собой.
Очевидцы вызвали полицию. Пострадавшего госпитализировали.
36-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска по горячим следами. Свою вину он признал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников