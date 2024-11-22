В Челнах задержали мужчину, который ударил соперника битой из-за ссоры в онлайн игре

В Набережных Челнах задержали мужчину, который ударил соперника битой из-за ссоры в онлайн игре.

Полицейские в Челнах задержали мужчину, который напал на другого с бейсбольной битой.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД России по РТ, челнинец выпивал с друзьями и разговаривал по телефону со знакомыми. Во время одного из таких звонков разговаривавшие поссорились и после бурного диалога с оскорблениями решили встретиться.

По некоторой информации, причиной конфликта стала игра в «Танки».

Мужчины встретились во дворе одного из домов в поселке ГЭС. Один из оппонентов – 47-летний челнинец – поджидал соперника с топором в руках. Между мужчинами вновь состоялся неприятный разговор, после которого 36-летний челнинец ударил обидчика бейсбольной битой, которую заранее взял с собой.

Очевидцы вызвали полицию. Пострадавшего госпитализировали.

36-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска по горячим следами. Свою вину он признал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».