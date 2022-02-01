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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2022  10:27
Полина Шевчук

В Челнах задержали мужчину, который размахивал пистолетом на улице

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В Набережных Челнах полицейские задержали мужчину, который ходил по улице с пистолетом в руке. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Задержанным оказался 34-летний челнинец. Он добровольно отдал стражам порядка пневматический пистолет.

На мужчину были составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в соцсетях появилось видео из Челнов, на котором запечатлен мужчина, который идет по улице и размахивает предметом, похожим на пистолет.

#МВД по РТ #пневматический пистолет
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