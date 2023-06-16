В Челнах задержали мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи

Полицейские Челнов задержали мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как удалось выяснить агентству, 13 июня в Набережных Челнах вызвали скорую для мужчины, который травмировался во время распития спиртного. Приехав на вызов, мужчина, будучи в агрессивном состоянии, напал на одного из медиков. Кроме того, он угрожал другим сотрудникам кареты скорой помощи.

Сотрудникам отдела полиции «Автозаводский» удалось задержать пьяного дебошира. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж, кражи, оскорбление представителя власти и угрозу убийством.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе ведомства.