В Челнах задержали курьера аферистов, который хотел забрать у бабушки полмиллиона рублей

В Набережных Челнах при оперативном рейде сотрудники Росгвардии задержали молодого мошенника, пытавшегося обмануть пенсионерку и получить от нее более 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В одном из торговых центров на проспекте Сююмбике сработала кнопка экстренного вызова правоохранителей. Пожилая женщина обратилась к прибывшим росгвардейцам и сообщила, что у нее обманом пытались выманить крупную сумму денег.

Пенсионерка рассказала, что некий мужчина представился представителем Сбербанка и предложил ей передать наличные деньги курьеру для их лучшей сохранности. Женщина взяла из шкафчика накопленные 512 тысяч рублей и отправилась в указанное место. Однако, когда курьер начал торопливо пересчитывать деньги внутри здания, пенсионерка поняла, что что-то не так. Она обратилась к работнику охраны и попросила вызвать полицию.

Патрульный экипаж Росгвардии оперативно прибыл на место и задержал 18-летнего курьера. Молодого человека доставили в дежурную часть для проведения дальнейшего расследования. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Полицейские изъяли у задержанного деньги и сейчас выясняют обстоятельства преступления, а также пытаются выявить других лиц, причастных к мошенничеству и получению личных данных жертв.