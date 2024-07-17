В Челнах задержали экс-начальника ЗАГСа Татарстана

В Набережных Челнах задержали Гульшат Нигматуллину, бывшего начальника управления ЗАГС Татарстана. Это событие стало продолжением расследования, которое ведется в отношении руководства данного ведомства, сообщает РБК.

Согласно информации издания, 6-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении Нигматуллиной. Предполагается, что она подозревается в совершении преступлений по двум статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий».

Следствие полагает, что в 2020 году Нигматуллина и ее подчиненные неправомерно получили премии за цифровизацию архива татарстанского управления ЗАГСа. Точная сумма выплат и масштаб причиненного ущерба пока не разглашаются.