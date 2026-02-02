news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 2 февраля 2026 14:39

В Челнах задержали двоих 15-летних подростков, угнавших машину из соседнего двора

В Набережных Челнах полиция задержала двоих подростков, угнавших машину из соседнего двора.

Как сообщают в МВД по РТ, в конце января в полицию Челнов обратился 41-летний мужчина, рассказал, что у него пропала машина, припаркованная в одном из дворов микрорайона Новый город. Свой финансовый ущерб он оценил в 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в тот же день нашли автомобиль в соседнем дворе, а через пару дней им удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое 15-летних подростков – студентов одного из местных колледжей.

На угонщиков завели уголовное дело и на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

#МВД по РТ #челны #угон авто
