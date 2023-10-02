В Челнах задержали 16-летнего курьера, который забирал деньги у обманутых пенсионеров

За одни сутки в полицию Челнов поступило два заявления о мошенничестве от пенсионеров. В обоих случаях им звонил неизвестный и сообщал, что их дети или внуки попали в ДТП, чтобы освободить их от уголовной ответственности нужны деньги, сообщили в пресс-службе УМВД России по РТ.

Когда пожилые люди соглашались выполнить условия злоумышленников, к ним приходил молодой человек и забирал деньги. Так, 84-летняя женщина, желая спасти свою дочь, передала аферистам 140 тысяч рублей, а 82-летняя пенсионерка отдала аферистам 100 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастен 16-летний казанец. Когда его задержали, парень рассказал, что нашел объявление о подработке пешим курьером в мессенджере.

Он откликнулся и узнал, что ему предстоит забирать у пенсионеров деньги и переводить их на указанные работодателем банковские счета. Молодой человек успел отработать один день и выполнить всего две заявки, после чего был задержан.

В отношении парня возбуждено уголовное дело о мошенничестве.