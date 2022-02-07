В Челнах заболеваемость коронавирусом выросла в 2,5 раза

За прошедшую неделю количество новых случаев коронавируса в Набережных Челнах увеличилось в 2,5 раза — с 611 до 1554. Об этом на аппаратном совещании в Автограде сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил Роспотребнадзору наблюдать и контролировать «утренние фильтры» детей в образовательных организациях.

«Нужно, чтобы не ради проформы проводились „утренние фильтры“ в детсадах и школах — детей с насморком и температурой не допускать в коллективы. Мы это делаем для того, чтобы обезопасить часть здоровых детей, которые приходят в школу и детский сад», — подчеркнул градоначальник.

Показатель заболеваемости коронавирусом выше республиканского на 6,7%. С начала пандемии в Челнах зарегистрировано 7 867 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Под медицинским наблюдением находится 621 человек, снято 11 664.