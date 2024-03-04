В Челнах за зиму вывезли в 2,6 раза больше снега, чем в прошлом году

За зиму с улиц Набережных Челнов вывезли в 2,6 раза больше снега, чем в прошлом сезоне. Об этом на аппаратном совещании доложил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

По данным на 1 марта МУП «ПАД» совершило более 74,4 тыс. рейсов и вывезло 1,3 млн кубометров снега. В том году было 37,6 тыс. рейсов. Большегрузы отправили на снегосвалку 504 тыс. кубометров осадков.

«Для ликвидации последствий снегопадов и предотвращения обильного весеннего половодья выполнены работы по вывозу снега с дорог, с прилегающей территории объектов торговли, организаций города. Выполнены очистка и вывоз снега по периметру подземных пешеходных переходов и с прилегающих территорий», — сообщил спикер.

Мэр города Наиль Магдеев поручил активнее убирать снег, так как ночью уже были замечены плюсовые температуры. Также градоначальник прокомментировал ситуацию, которая произошла в одном из регионов России. В Челябинске из-за схода снега обрушился козырек подъезда.

«Сход снега потянул за собой целый подъезд. Пока отрицательные температуры, с козырьков нужно убрать большую часть снега. Понятно, что прилипло, сразу не уберешь, но это будет меньшее зло, если все эти вопросы мы решим сегодня», — поручил мэр.

Мэр напомнил, что в Набережных Челнах также были случаи, когда глыбы снега и льда падали на людей, в том числе и детей.

«Здесь нужно на своих ошибках учиться. Эти горькие уроки — они для всех уроки», — отметил он.

Всем руководителям учреждений спорта, культуры, директорам школ, заведующим детскими садами Магдеев поручил провести ревизию и навести порядок.

«У нас более 300 объектов с массовым пребыванием людей в собственности муниципалитета. Задача есть, работаем в этом плане», — поручил градоначальник.