В Челнах за весну выявлено 37 несанкционированных свалок

В Набережных Челнах во время санитарного двухмесячника выявлено 37 несанкционированных свалок. Практически все они устранены. Общий объем вывезенных на полигоны твердых бытовых отходов составил более 5 тыс. куб. метров. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«Администрация ежедневно устраняет несанкционированные свалки. Хотелось бы обратиться к горожанам и предпринимателям, которые их создают, — ответственнее к этому относитесь. Отходы необходимо сдавать в предназначенные для этого места, потому что иначе город засоряется. Ни для кого не секрет, что люди выезжают за первую автодорогу, в промзону, там сваливают мусор», — рассказал Зуев.

По словам спикера, нарушителей привлекают к ответственности. Всего администрация составила семь протоколов в отношении юридических лиц, 107 в отношении должностных лиц и 33 — в отношении простых граждан.

В общей сложности в ходе весеннего двухмесячника высажено почти 5,5 тыс. деревьев и кустарников, задействовано 406 единиц спецтранспорта, вывезено 17,4 тыс. куб. метров мусора и листвы, очищено 4,4 тыс. гектаров газонов, проведена ревизия и ремонт всех спортивных и детских игровых площадок, скамеек. В уборке города приняли участие более 50 тыс. жителей Челнов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в период проведения санитарно-экологического двухмесячника всего по Нижнекамску и Нижнекамскому району выявлено и ликвидировано 13 крупных свалок объемом 1635 куб. метров.