В Челнах за сезон выявили 79 повреждений на теплосетях

На фоне итогов прошедшего отопительного сезона в Набережных Челнах отмечается рост числа аварийных ситуаций на тепловых сетях и усиление износа инфраструктуры. Как сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов, за сезон было выявлено 79 повреждений на теплосетях (годом ранее – 69).

При этом все инциденты устранялись в оперативном режиме и не приводили к длительным перебоям теплоснабжения.

По его словам, отопительный период прошел в штатном режиме, однако выявленные повреждения показывают необходимость дальнейшего обновления инфраструктуры.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, в свою очередь, отметил, что темпы модернизации тепловых сетей пока не соответствуют нормативной потребности. При необходимом уровне ежегодного обновления около 4% фактически выполняется лишь 2–2,5%, что влияет на надежность системы теплоснабжения.

«Это напрямую влияет на надежность теплоснабжения», – подчеркнул он.

В связи с этим подготовка к новому отопительному сезону будет рассмотрена в городе в более детальном формате.

«Вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону мы будем рассматривать детально, по каждой управляющей компании и каждой ресурсоснабжающей организации – с учетом всех обращений и жалоб, поступивших в течение прошедшего сезона», – отметил Магдеев.