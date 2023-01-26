В Челнах за неоплаченные штрафы ГИБДД у фирмы арестовали «Мерседес-Бенц»

Судебные приставы, совместно с сотрудниками ГИБДД, продолжают в Татарстане рейды по поиску на дорогах неплательщиков. Накануне в Челнах приставы арестовали «Мерседес-Бенц», сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Как выяснилось, иномарка принадлежит фирме, которая занимается перевозками. Ее сотрудники регулярно нарушают ПДД, за что им были выписаны штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей.

Поскольку добровольно руководство фирмы долги оплачивать не стало, приставы принудительно арестовали и изъяли автомобиль. Теперь у организации есть 10 дней, чтобы оплатить штрафы, иначе автомобиль выставят на торги, чтобы погасить долг.