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Общество 24 декабря 2024 14:03

В Челнах за год шесть раз пересадили сердце, а в ДРКБ 12 раз костный мозг

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Татарстан остается одним из лидеров среди субъектов России по трансплантации органов. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«Могли бы мы представить несколько лет назад, что в городе Набережные Челны будут пересаживать сердце? А в настоящее время за текущий год там выполнили шесть трансплантаций сердца», – отметил министр.

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана выполнили 12 трансплантаций костного мозга и две трансплантации почки детям.

#Здоровье #трансплантация
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