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В Челнах за год шесть раз пересадили сердце, а в ДРКБ 12 раз костный мозг
Татарстан остается одним из лидеров среди субъектов России по трансплантации органов. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
«Могли бы мы представить несколько лет назад, что в городе Набережные Челны будут пересаживать сердце? А в настоящее время за текущий год там выполнили шесть трансплантаций сердца», – отметил министр.
В Детской республиканской клинической больнице Татарстана выполнили 12 трансплантаций костного мозга и две трансплантации почки детям.
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