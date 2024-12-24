В Челнах за год шесть раз пересадили сердце, а в ДРКБ 12 раз костный мозг

Татарстан остается одним из лидеров среди субъектов России по трансплантации органов. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«Могли бы мы представить несколько лет назад, что в городе Набережные Челны будут пересаживать сердце? А в настоящее время за текущий год там выполнили шесть трансплантаций сердца», – отметил министр.

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана выполнили 12 трансплантаций костного мозга и две трансплантации почки детям.