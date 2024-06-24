В Челнах за четыре года благоустроили дворы на 6,2 млрд рублей

В Набережных Челнах за четыре года по программе «Наш двор» благоустроено 422 дворовые территории на сумму около 6,2 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев на деловом понедельнике.

В Набережных Челнах программа «Наш двор», в которую вошли 683 дворовых территории, стартовала в 2020 году, рассказал докладчик.

Зуев уточнил, что за это время отремонтировано более 2 млн кв. метров дворов и тротуаров на сумму свыше 4,9 млрд рублей. Полностью заменены сети наружного освещения на 601,5 млн рублей. На такую же сумму проведен монтаж детского спортивного и уличного оборудования.

«Придомовые территории, которые поменяли свой облик, не только сохранялись, но и дальше развивались, стали местом активности жителей», – подчеркнул замруководителя исполкома.

По его словам, в этом году будет благоустроена 71 дворовая территория. На эти цели предусмотрено более 1,7 млрд рублей. По Комсомольскому району в программу вошли 26 дворов, по Центральному району – 32, по Автозаводскому – 13.

На сегодня дорожные работы выполнены на 45,5%, по освещению – на 44%, по установке малых архитектурных форм – на 15%. Озеление проведут на завершающем этапе. «Идем по графику», – констатировал Зуев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев добавил, что «Наш двор» – очень нужная и важная программа.

«Обратите внимание, какая сумма выделена! Мы таких денег раньше не видели. Денег самих жителей на свой двор никогда бы не хватило, если бы не помощь республики. О таких деньгах и программах нужно говорить и акценты расставлять. Только на Набережные Челны направлено 6 млрд, а представьте масштабы по республике – ежегодно 10 млрд рублей выделяется. Если посчитать, то за четыре года более 40 млрд рублей выделено на обустройство дворов в Татарстане. Мало кто об этом задумывается, а с неба деньги не падают», – заявил он.

Градоначальник поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за эту программу и попросил глав районов оперативно отрабатывать все обращения граждан. «Программа реализуется для людей и на благо людей. Первично – создать комфортные условия во дворах», – заключил Магдеев.