В Челнах нарушения антиковидных мер выявлены в детсадах, медцентрах и магазинах

В Набережных Челнах организован контроль за соблюдением антиковидных мероприятий на всех объектах и учреждениях экономики. За последнюю неделю из-за различных нарушений привлечены к административной ответственности должностные и юридические лица шести магазинов, четырех медицинских центров, двух детских садов и двух промышленных предприятий. Об этом на брифинге в мэрии сообщил начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Автограду Ильгизар Бариев.

«В основном работа направлена на увеличение охвата вакцинацией во всех сферах экономики. Нами выдано 19 постановлений трудовым коллективам об обеспечении 80-процентной вакцинации в этих коллективах, отстранены от работы заболевшие и контактные», — отметил докладчик.

На сегодняшний день в Набережных Челнах зарегистрировано 4045 случаев лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Показатель составляет 770 на 100 тыс. населения, что выше республиканского значения на 2,2%.

По словам докладчика, под медицинским наблюдением находятся 118 человек. Еще 9811 человек сняты с наблюдения из-за истечения срока наблюдения и выздоровления.