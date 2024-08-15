В Челнах за 12 млн рублей обустроят конечные остановки общественного транспорта

В Набережных Челнах более чем 12 млн рублей направят на обустройство конечных остановок для городского пассажирского транспорта. Информация появилась на портале госзакупок.

Заказчиком работ является исполком города. Срок исполнения работ до 31 октября 2024 года. Согласно сметам, подрядчику предстоит провести работы на конечной стоянке МУП «Горкоммунхоз», ул.Шамиля Усманова, «Хайер», в том числе провести установку модуля-кафе, ворот и ограждений и другие.