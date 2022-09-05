В мэрии Челнов пообещали найти и наказать юных вандалов, изрисовавших детскую площадку

Инцидент произошел в сквере на Бульваре им. Карима Тинчурина в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Художество» юных вандалов попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое подростков подходят к детскому развлекательному городку и маркером наносят непонятные надписи. Графитчики-самоучки таким образом испортили несколько скамеек, уличный спортивный тренажер и инсталляцию.

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Пусть народ знает в лицо своих "героев". Нарушителей найдут и привлекут к административной ответственности, и вручат им сметы с суммой материального ущерба‼» – говориться в телеграм-канали мэрии Челнов.

