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Происшествия
5 сентября 2022  14:47
Полина Шевчук

В мэрии Челнов пообещали найти и наказать юных вандалов, изрисовавших детскую площадку

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Инцидент произошел в сквере на Бульваре им. Карима Тинчурина в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Художество» юных вандалов попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое подростков подходят к детскому развлекательному городку и маркером наносят непонятные надписи. Графитчики-самоучки таким образом испортили несколько скамеек, уличный спортивный тренажер и инсталляцию.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

«Пусть народ знает в лицо своих "героев". Нарушителей найдут и привлекут к административной ответственности, и вручат им сметы с суммой материального ущерба‼» – говориться в телеграм-канали мэрии Челнов.
 

 

Фото: © пресс-служба мэрии Набережных Челнов

 

#вандалы
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