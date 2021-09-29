В Челнах ЮИДовцы раздали водителям письма школьников о соблюдении ПДД

На дорогах Набережных Челнов прошла акция «Письмо водителю», во время которой учащиеся городских школ написали послания автомобилистам, в которых просили их быть внимательными и осторожными на дорогах, снижать скорость около школ и не садиться за руль пьяными. Некоторые из школьников даже написали стихи.

После этого юные инспекторы движения вместе с сотрудниками ГИБДД вручили эти письма водителям во всех районах города. Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, они надеются, что подобный подход заставит водителей задуматься о последствиях ДТП, и они будут более ответственно вести себя на дорогах.