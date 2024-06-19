В Челнах высадят миллион цветов, впервые появятся кохии

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В этом сезоне в Набережных Челнах планируется высадить более одного миллиона цветочных растений. На заборах уже размещены почти 4,4 тыс. вазонов, где цветет ампельная петуния. Впервые в этом году высажено 50 тыс. кохий. Также посажены 90 тыс. бархатцев и 70 тыс. цинерариев. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Специалисты МУП «Парк культуры и отдыха» разрабатывают комплексную программу цветочного оформления города, которая включает цветники на основных проспектах и перекрестках, цветники в парках и на общественных пространствах, композиции непрерывного цветения на некоторых цветниках, декоративное вертикальное озеленение (кашпо и вазоны) и ряд других элементов.

Особое внимание в Автограде уделяют вертикальному цветочному оформлению. Это подвесные кашпо, навесные контейнеры на фонарных столбах и ограждениях проспектов, различные формы цветочных контейнеров и вазонов.

«На данный момент происходит монтаж 2346 деревянных и подвесных вазонов с ампельной петунией, дополнительно уже заказаны ещё 2 тыс. штук Всего в городе, таким образом, планируется установить 4346 вазонов с ампельной петунией», — сообщил на совещании первый заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев.

В структуре цветников увеличивается количество комплексных цветочных композиций с применением декоративных кустарников и деревьев, инертных материалов (щепа, мраморная крошка, щебень), а также объемных фигур.

«Невозможно представить озеленение города без деревьев и кустарников, которые также требуют особого ухода и формирования. Для формирования индивидуального облика улиц и проспектов в нашем городе применяется более пяти видов формовочной обрезки крон деревьев — куб, шар, конус, зонт и 11 видов формовочной обрезки кустарников (ярусная, многоярусная, ступенчатая, линейная, зубчатая, волна и другие). Обрезка в значительной степени влияет на рост и долговечность растений, улучшает их качество цветения и плодоношения, обеспечивая здоровый вид растений», — отметил докладчик.

На данный момент в Челнах сформировано и кронировано 6648 деревьев, что составляет 132,19% от плана.