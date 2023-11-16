В Челнах вынесли приговор юристу, которая оставила без квартир семьи с детьми-инвалидами

Набережночелнинский городской суд вынес приговор мошеннице, которая путем обмана оставила без квартир несколько семей.

Как сообщают в пресс-службе суда, в период с апреля 2013 года до 21 марта 2019 года челнинка, имея высшее юридическое образование, обманывала местных жителей. Так, юрист за взятку пообещала двум семьям с детьми-инвалидами включить их в список нуждающихся в улучшении жилищных условий. Женщина рассказала, что поможет решить жилищный вопрос благодаря связям в Исполкоме города. Она убедила челнинцев продать свое жилище, а вырученные деньги отдать ей для последующей передачи в качестве взятки чиновникам. В итоге все деньги с продажи квартир мошенница присвоила себе.

Кроме того, она напугала пожилую челнинку, рассказав, что сноху пытаются лишить родительских прав. Юрист пообещала за денежное вознаграждение уладить вопросы с отделом опеки и попечительства. Пожилая женщина продала жилье, которое принадлежало ей и ее внуку.

Стоит отметить, что это не последний эпизод в деле челнинской мошенницы. В 2018 году она обещала местной жительнице вернуть деньги, уплаченные во время исполнительного производства. Доверчивая челнинка посоветовала юриста своим знакомым как грамотного и профессионального специалиста. В итоге мошенница незаконно завладела денежными средствами знакомых потерпевшей на общую сумму более 4 млн рублей, в том числе лишив одну их них недвижимости.

Юрист свою вину не признала. Ее осудили за мошенничество и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскали почти 9 млн рублей.