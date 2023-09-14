В Челнах вынесли приговор водителю, который уже был судим за пьяное вождение

Челнинская прокуратура поддержала гособвинение по делу в отношении 30-летнего жителя Казани. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье « Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в апреле казанец, будучи судимым за нетрезвое вождение, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и отправился из Казани в Набережные Челны. При въезде в автоград автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и выяснили, что водитель был пьян.

Свою вину казанец признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права управления транспортным средством на 2 года и 6 месяцев.