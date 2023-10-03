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В Челнах вынесли приговор мужчине, который не сообщил властям об участнике ИГИЛ*
В Набережных Челнах вынесли приговор местному жителю, который не сообщил в органы об участнике запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщают в пресс-службе суда.
Как выяснилось, с 2017 года мужчина был осведомлен о том, что его приятель находится на территории Сирийской Арабской Республики и участвовал в сирийском вооруженном конфликте на стороне антиправительственных вооруженных сил.
Суд посчитал, что челнинец, имея реальную возможность сообщить об этом в органы власти, осознавая противоправный характер и общественную опасность его действий, не сообщил эту информацию в компетентные органы.
Содеянное челнинцем суд квалифицировал как несообщение о преступлении. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев.
*Деятельность организации «Исламское государство» признана террористической и запрещена на территории России.
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