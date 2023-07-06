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Руc Тат
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Происшествия 6 июля 2023 15:59

В Челнах вынесли приговор двум автоледи, которые повторно сели пьяными за руль

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В Набережночелнинском городском суде РТ рассмотрели сразу два дела в отношении двух автоледи, которые пьяными сели за руль автомобилей. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Установлено, что местные жительницы ранее уже привлекались к ответственности за пьяное вождение.

«Они повторно в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, в нарушении Правил дорожного движения РФ управляли своим автомобилем до задержания сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Набережным Челнам», ­– указано в сообщении.

Суд приговорил женщин к обязательным работам сроком на 160 часов с лишением водительских прав сроком на 2 года. Кроме того, автомобили «КIА RIO» и «Лада Гранта» конфискованы и обращены в доход государства.

#пьяное вождение автовобиля #суд
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