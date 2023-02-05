В Челнах вторые сутки идут поиски 15-летнего школьника

15-летний школьник пропал еще 3 февраля в Челнах. Ориентировка на поиск подростка была размещена на странице поискового отряда «Василиса».

Сообщается, что юноша пропал днем в пятницу, 3 февраля. Он ушел из дома в поселке ЗЯБ. На данный момент о месте его нахождения неизвестно.

Рост подростка около 155-160 см, волосы темные, глаза карие, над правым глазом шрам, скол на переднем зубе.

Был одет в черные куртку, шапку и худи, на ногах черные спортивные штаны и такого же цвета кроссовки.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили информацию о поиске подростка.

По данным источника агентства, школьник уже не первый раз уходит из дома.