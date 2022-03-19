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Общество
19 марта 2022  06:21

В Челнах встретят межнациональный праздник «Навруз»

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19 марта в парке Победы Набережных Челнов встретят межнациональный праздник «Навруз» совместно с узбекской, азербайджанской, лезгинской, башкирской, казахской и таджикской общинами. Об этом сообщает Управления культуры города.

В программе — выставка национальной атрибутики, также гостей праздника ждут национальные танцы и народные игры. Концертную программу подготовили ансамбли Дома дружбы народов «Родник» и творческие коллективы национальных общин.

Начало праздника запланировано на полдень.

#навруз #Набережные Челны
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