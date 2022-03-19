В Челнах встретят межнациональный праздник «Навруз»

19 марта в парке Победы Набережных Челнов встретят межнациональный праздник «Навруз» совместно с узбекской, азербайджанской, лезгинской, башкирской, казахской и таджикской общинами. Об этом сообщает Управления культуры города.

В программе — выставка национальной атрибутики, также гостей праздника ждут национальные танцы и народные игры. Концертную программу подготовили ансамбли Дома дружбы народов «Родник» и творческие коллективы национальных общин.

Начало праздника запланировано на полдень.