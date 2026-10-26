В Челнах всплеск заболеваемости гриппом ожидают на январские праздники

Всего в Набережных Челнах получили 329 тыс. доз вакцины. На данный момент прививки сделали уже половине детского населения и более трети взрослых горожан. В целом в этом эпидемическом сезоне планируют вакцинировать 328 860 человек, в том числе 237 360 взрослых и 91 500 детей.

По словам Нугманова, пока эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной. За прошедшую неделю заболеваемость респираторными инфекциями составила 22,7 случая на 10 тыс. населения – в 2,5 раза ниже среднемноголетних показателей. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. При этом по итогам прошлого года в городе зафиксировали 92 466 случаев респираторных инфекций.

Поликлиники и стационары подготовлены к эпидемическому сезону, запасы противовирусных препаратов пополнены. Прививки можно сделать бесплатно в поликлиниках, для предприятий организуют выездные медицинские бригады.

Оптимальным периодом для вакцинации считается время с сентября по ноябрь. Иммунитет формируется в течение двух-трех недель.

«Помните, что профилактика – это не только забота о себе, но и проявление ответственности по отношению к окружающим, особенно к пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания», – подчеркнул Рустам Нугманов.