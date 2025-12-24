В Челнах врачи второй раз спасли жизнь пациентке с тяжелой сердечной патологией

В Набережных Челнах врачи БСМП второй раз спасли жизнь 63‑летней Надежде Смирновой. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Шесть лет назад пациентке уже проводили операцию по замене митрального клапана. Тогда ей установили биологический протез. Со временем он закальцинировался и перестал пропускать кровь, что привело к тяжелой одышке, отекам и ухудшению работы сердца и легких.

По словам Смирновой, в последние месяцы она боялась даже ложиться спать – состояние стремительно ухудшалось.

Повторную операцию выполнили кардиохирурги БСМП – Рашид Садыков, Рамис Якубов, Марат Шарафутдинов и Ильяс Якубов. На этот раз вмешательство было малоинвазивным: через небольшие разрезы врачи доставили к сердцу механический протез и имплантировали его в биологический, который вышел из строя. Такая технология называется «клапан в клапане».

Кардиохирург Рашид Садыков отметил, что пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии – с последней стадией декомпенсации сердечной недостаточности. Несмотря на высокий риск, операция прошла успешно и длилась 2,5 часа. Через 10 дней женщину выписали домой.

В БСМП такие операции проводят с 2021 года. Врачи отмечают, что малоинвазивные методы позволяют пациентам быстрее восстанавливаться и сокращают время пребывания в стационаре.