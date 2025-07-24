В Челнах врачи впервые заменили тазобедренный сустав через маленький разрез

Травматологи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов впервые заменили тазобедренный сустав через маленький разрез. Информация появилась в телеграм-канале медицинского учреждения.

Травматологи БСМП Альберт Кутявин, Руслан Габдуллин и Гали Хузин прошли обучение в крупнейшем в России учреждении в области травматологии и ортопедии – Национальном медицинском исследовательском центре имени Р.Р.Вредена в Санкт-Петербурге. Мини-инвазивный доступ при эндопротезировании тазобедренного сустава – это сложный хирургический подход, который призван уменьшить повреждения мышц и сухожилий.

«Мы установили пациенту искусственный имплантат по новой для нас методике. Для этого сделали небольшой разрез, тогда как при обычной операции длина разреза доходит до 20 сантиметров. В ходе операции мы прошли между мышцами, не рассекая их и не отслаивая от костей. Таким образом, удалось избежать повреждения тканей и сухожилий, что в дальнейшем благоприятно отразится на состоянии пациента. Новый, изученный и опробованный нами на практике метод способствует уменьшению послеоперационной боли и ускоренному восстановлению. Пациент уже на второй день после операции чувствует себя хорошо», – рассказал заведующий травматологическим отделением №1 Альберт Кутявин.