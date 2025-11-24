В Челнах врачи восстановили мужчине челюсть, которая рассыпалась во рту после травм

Фото: пресс-служба горбольницы №5 Челнов

В городской больнице №5 Набережных Челнов пациенту восстановили челюсть, которая пробила десну и отламывалась по кускам во рту. Информация об этом появилась на сайте Минздрава РТ.

30-летний мужчина рассказал, что первый перелом челюсти получил в драке четыре года назад. Тогда, по его словам, кость челюсти вышла прямо в рот и торчала. Потом была еще одна драка, и кость вошла назад в десну.

После третьей драки челюсть вышла снова, стала гнить и отламываться кусками во рту. Челнинец несколько раз получал экстренную помощь в разных городах, но после выписки не лечился из-за образа жизни, который тогда вел. В этом году мужчина решил всерьез заняться своим здоровьем.

«Только после сбора анамнеза и проведенных исследований стало понятно, с каким интересным случаем мы имеем дело и какую уникальную операцию нам предстоит выполнить. У пациента возникли осложнения при заживлении травм, одно из которых остеомиелит – гнойно-некротический процесс с воспалением и разрушением костной ткани челюсти. Предварительный диагноз – дефект нижней челюсти справа. При ее западении произошла деформация лица. Мышцам и мягким тканям просто не на чем было держаться», – рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Баин Демкин.

Пациенту предложили два варианта восстановления кости: использовать титановую пластину или трансплантат, взятый из гребня подвздошной кости. Был выбран второй вариант, ведь в дальнейшем мужчина сможет установить имплантаты путем их вживления на новой нижней челюсти.

Операция выполнялась одномоментно двумя бригадами хирургов. Сосудистый хирург Рузиль Хурматуллин совместно с челюстно-лицевыми хирургами подготовил ложе для будущего аутотрансплантата и взял его из гребня подвздошной кости пациента. Затем врачи воссоздали нижнюю челюсть из изъятой кости, придав необходимые формы и размеры, установили аутотрансплантат, зафиксировали пластинами и винтами.

Фото: пресс-служба горбольницы №5 Челнов

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии отметил, что такая уникальная операция была выполнена в Набережных Челнах впервые. Были применены современные технологии 3D-моделирования и проектирования челюсти. Помимо решения вопроса с эстетическими дефектами, у пациента решились функциональные проблемы. Результат оперативного вмешательства – симметричная улыбка, симметричное открывание-закрывание рта, комфортный прием пищи.

«Послеоперационный период протекал хорошо, пациент быстро восстановился. Сегодня пришел на осмотр, челюсть зажила полностью. Приятно было слышать, что он уже устроился на работу, ведет здоровый образ жизни, записался на имплантацию зубов. А вот его желание заняться боксом мы, врачи, не поддержали. Теперь нужно челюсть беречь», – отметил Баин Демкин.