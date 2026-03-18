В Челнах врачи восстановили девушке лицо из осколков после тяжелейших травм

В Набережных Челнах врачи горбольницы №5 восстановили девушке лицо из 30 осколков после тяжелейшей травмы. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Девушка пострадала в результате происшествия: ее супруг получил смертельное ножевое ранение от соседа в ответ на сделанное замечание. После этого сосед напал на женщину, избив ее до потери сознания.

Пациентку срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Баин Демкин рассказал, что девушке остановили кровотечение, были ушиты открытые раны на лице.

«Мы столкнулись с ужасными последствиями избиения: совершенно плоская и подвижная средняя зона лица, западение правого глаза в верхнечелюстную пазуху, повреждения рта и подбородка с нарастающим отеком, перелом лобной кости, повреждение зубочелюстной системы с переломом и с вдавливанием верхней челюсти внутрь ротовой полости, переломы скуловых костей, носа. Стало понятно, что имеем дело с множественными мелкооскольчатыми переломами лицевого скелета», – рассказал он.

Чтобы провести операцию, необходимо было срочно воссоздать 3D-модель черепа с максимально точным изображением осколков лицевого скелета. Эту модель изготовил зубной техник Ильдар Мавлютов.

«Операция длилась пять часов. Для установки пластин мы обошлись минимальными доступами в областях ран, чтобы максимально сохранить лицо и в дальнейшем обеспечить возможность проведения пластических операций. Нам также удалось спасти тройничный нерв, который отвечает за чувствительность лица, полости рта, носа», – рассказал Баин Демкин.

Сейчас девушка восстанавливается, проходит этап реабилитации в физиотерапевтическом отделении под руководством заслуженного врача Республики Татарстан Фании Басыровой.