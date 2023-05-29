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В Челнах врачи вернули зрение мужчине, который 6 лет был незрячим
В Набережных Челнах 67-летнему мужчине провели сложнейшую операцию, чтобы вернуть зрение, сообщили в Горздраве Челнов.
Мужчина страдант от синдрома Гийена-Барре, при котором происходит поражение нервных окончаний иммунной системой, из-за чего человек не может двигаться. Кроме того, челнинеу перенес паралич лицевого нерва и операцию по удалению злокачественной опухоли во рту.
Медики пятой горбольницы взялись за очень непростой случай. Левый глаз мужчины не закрывался и его нельзя было оперировать, но зрение можно было вернуть на правый глаз.
И.о. заведующего офтальмологическим отделением Эльмира Шарипова объяснила, что лежачему пациенту производить оосмотр с помощью щелевой лампы, оценивать состояние катаракты и осуществлять подбор русталика было практически невозможно из-за того, что он не мог сидеть. Специалисты провели ювелирную диагностическую работу, чтобы эта операция вообще состоялась.
»Было сложно зафиксировать голову пациента из-за зажатого нерва в одном положении, но наша офтальмологическая команда с этим справилась», - поделилась Эльмира Гумеровна.
Операция прошла успешно. Проводили ее два офтальмохирурга Эльмира Гумеровна Шарипова и Тамара Михайловна Голованова. Как и предполагали врачи, им пришлось иметь дело с плотным черным хрусталиком с подвывихом, который и привел пациента к полной слепоте.
Буквально через 2 дня он уже увидел улыбки жены и врачей, которых обнял и сердечно поблагодарил за то, что вновь обрел зрение.
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