В Челнах врачи вернули зрение мужчине, который 6 лет был незрячим

В Набережных Челнах 67-летнему мужчине провели сложнейшую операцию, чтобы вернуть зрение, сообщили в Горздраве Челнов.

Мужчина страдант от синдрома Гийена-Барре, при котором происходит поражение нервных окончаний иммунной системой, из-за чего человек не может двигаться. Кроме того, челнинеу перенес паралич лицевого нерва и операцию по удалению злокачественной опухоли во рту.

Фото: © Горздрав Челнов

Медики пятой горбольницы взялись за очень непростой случай. Левый глаз мужчины не закрывался и его нельзя было оперировать, но зрение можно было вернуть на правый глаз.

И.о. заведующего офтальмологическим отделением Эльмира Шарипова объяснила, что лежачему пациенту производить оосмотр с помощью щелевой лампы, оценивать состояние катаракты и осуществлять подбор русталика было практически невозможно из-за того, что он не мог сидеть. Специалисты провели ювелирную диагностическую работу, чтобы эта операция вообще состоялась.

Фото: © Горздрав Челнов

»Было сложно зафиксировать голову пациента из-за зажатого нерва в одном положении, но наша офтальмологическая команда с этим справилась», - поделилась Эльмира Гумеровна.

Операция прошла успешно. Проводили ее два офтальмохирурга Эльмира Гумеровна Шарипова и Тамара Михайловна Голованова. Как и предполагали врачи, им пришлось иметь дело с плотным черным хрусталиком с подвывихом, который и привел пациента к полной слепоте.

Буквально через 2 дня он уже увидел улыбки жены и врачей, которых обнял и сердечно поблагодарил за то, что вновь обрел зрение.