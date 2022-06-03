В Челнах врачи удалили больному раком желудок и сделают ему новый из тонкой кишки

На операционном столе у челнинских медиков оказался 70-летний мужчина с раком кардинального отдела желудка с переходом на пищевод. Его прооперировали врач-онколог Челнинского филиала Онкодиспансера Николай Макаров под руководством торакального хирурга Казанского Онкодиспансера Тома Шарапова.

«У нас есть уникальная возможность проводить сложные операции в наших современных Онкоцентрах. И эта операция действительно имеет сложнейший уровень. Данная когорта пациентов достаточно сложная ввиду того, что процесс может локализоваться не только в самом желудке, но и может переходить на пищевод. Наша задача – выполнить максимум, чтобы не было рецидива или не был продолжен рост опухоли по пищеводу», — поделился Том Леонидович.

Медики провели диагностическую лапароскопию, после чего, убедившись, что процесс «ранний», приступили к большой полостной операции по удалению желудка и нижней трети пищевода.

«Новый желудок мы будем формировать полностью из тонкой кишки. Через год он даже не заметит разницы», — сообщил Николай Макаров.

Операция продлилась четыре часа и прошла успешна, как сообщили в Горздраве Набережных Челнов.