В Челнах врачи спасли мужчину с отеком Квинке после укуса гадюки

В Набережных Челнах врачи горбольницы № 5 спасли 61-летнего мужчину, у которого развился отек Квинке после укуса гадюки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Газинур Исламов собирал крапиву для витаминного супа за картофельным полем в деревне Бакчасарай Мензелинского района. Потянувшись за очередным ростком, он почувствовал боль и увидел небольшую ранку. Посчитав, что он задел толстую ветку, мужчина продолжил работать, однако рука начала неметь и нарастало жжение.

«И тут я увидел черный хвост змеи, которая уже заползала в нору под кустом. Решил вернуться домой. Рука буквально за минуты сильно распухла, жжение усиливалось. Супруга за меня испугалась, дочь наложила повязку и лед», – рассказывает Исламов.

По пути в больницу мужчине становилось все хуже – сильно повысилось давление, вдобавок он стал задыхаться. В больницу мужчина попал уже в тяжелом состоянии. Помимо действия яда у Исламова развился отек Квинке, рука отекла и стала бордовой из-за сильной аллергической реакции, а на шее обнаружили клеща.

Мужчине ввели противоядие, удалили клеща и сняли аллергическую реакцию. Спустя неделю Исламова уже перевели в отделение терапии на долечивание.

«Благодаря вам я жив. Низкий поклон за ваше мастерство!» – благодарит врачей спасенный мужчина.

В Минздраве РТ подчеркивают, что после укуса змеи нельзя высасывать из раны яд, перетягивать конечность тугой повязкой и заниматься самолечением. Необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или самим добраться до больницы для получения качественной медпомощи.