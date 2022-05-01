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Ру Тат
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Здоровье
1 мая 2022  12:15
Павел Климчак

В Челнах врачи спасли мужчину, который едва не потерял зрение из-за стружки в глазу

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33-летнему жителю Мензелинска прилетела в глаз железная стружка, когда он работал во дворе своего дома. Мужчина сразу обратился в местную больницу, откуда его экстренно отправили в Набережные Челны.

У пациента оказалось проникающее ранение роговицы, с инородным телом в радужке глаза. Не теряя ни минуты, мужчине провел операцию заведующий офтальмологическим отделением Горбольницы №5 Ринат Замалиев.

Медики спасли зрение мужчине, теперь он готовится к выписке и благодарит своего лечащего врача. Об этом сообщают в Горздраве Челнов.

«Меня в Мензелинске предупредили, что такое проникающее ранение может привести к потере глаза. Я очень этого боялся. Просто повезло, что меня оперировал Рифат Рашидович Замалиев! Желаю ему крепкого здоровья!» – сообщил молодой человек.

#операция #глаза #Набережные Челны
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