В Челнах врачи спасли мужчину, который едва не потерял зрение из-за стружки в глазу

33-летнему жителю Мензелинска прилетела в глаз железная стружка, когда он работал во дворе своего дома. Мужчина сразу обратился в местную больницу, откуда его экстренно отправили в Набережные Челны.

У пациента оказалось проникающее ранение роговицы, с инородным телом в радужке глаза. Не теряя ни минуты, мужчине провел операцию заведующий офтальмологическим отделением Горбольницы №5 Ринат Замалиев.

Медики спасли зрение мужчине, теперь он готовится к выписке и благодарит своего лечащего врача. Об этом сообщают в Горздраве Челнов.

«Меня в Мензелинске предупредили, что такое проникающее ранение может привести к потере глаза. Я очень этого боялся. Просто повезло, что меня оперировал Рифат Рашидович Замалиев! Желаю ему крепкого здоровья!» – сообщил молодой человек.