В Челнах врачи с помощью робота вернули к жизни пациента после остановки сердца

В Набережных Челнах врачи БСМП смогли вернуть к жизни 62‑летнего жителя Менделеевска, у которого произошла остановка сердца. Как сообщили в пресс-службе клиники, мужчину доставили в состоянии клинической смерти – причиной стала закупорка коронарной артерии и инфаркт миокарда.

Реанимация длилась 65 минут. Врачи использовали робота-реаниматолога LUCAS 3, который выполняет непрерывные компрессии грудной клетки. Благодаря своевременному началу реанимации и стабильным компрессиям удалось избежать гипоксии мозга.

После восстановления сердечной деятельности пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и системе ЭКМО, временно заменившей работу сердца. Затем рентгенхирурги провели стентирование закупоренной артерии.

«Остановка кровообращения была зафиксирована медицинскими работниками, что позволило немедленно начать реанимационные мероприятия. Это означает, что период времени, проведенный пациентом в отсутствии кровообращения был небольшим, что увеличило шансы на восстановление функций головного мозга и сердца», – отмечают врачи.

В реанимации мужчина провел 300 часов, из них семь дней – на ЭКМО. Именно столько времени потребовалось для восстановления функций сердца, головного мозга и других жизненно важных органов. После стабилизации состояния мужчину перевели в кардиологическое отделение. 3 января пациента выписали домой, где он продолжает восстановление.