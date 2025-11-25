В Челнах врачи провели кесарево сечение у роженицы с металлоконструкцией в позвоночнике

Фото: пресс-служба КДМЦ

В Камском детском медицинском центре врачи успешно провели кесарево сечение у роженицы с металлическим имплантом в позвоночнике. Об этом сообщила пресс-служба КДМЦ.

Женщине еще в подростковом возрасте диагностировали сколиоз, потребовавший сложной операции по установке металлических имплантов. Беременность у женщин с такой особенностью требует особого внимания, так как металлоконструкция и позвоночник испытывают дополнительную нагрузку. Анестезию технически сложно провести из-за самого импланта и ограничения подвижности – риск осложнений высок.

«Первый ребенок родился в Казани. Когда пришло время рожать во второй раз, я надеялась на медицинскую помощь в родном городе. Сначала меня собирались направить в республиканскую больницу, но наши врачи проявили готовность оказать мне необходимую помощь. Я доверилась их профессионализму и не пожалела», – рассказала челнинка.

Специалисты Перинатального центра КДМЦ обеспечили безопасное родоразрешение, применив спинальную анестезию и современный метод обезболивания – TAP-блок.

Суть процедуры ТАР-блок: врач вводит обезболивающее лекарство между двумя слоями мышц на боковой и передней части живота. В этом пространстве проходят нервы, которые отвечают за чувствительность кожи и мышц в этой области.

«Несмотря на сложность случая, анестезия и кесарево сечение прошли без осложнений. TAP-блок значительно облегчил активизацию после операции, уменьшив послеоперационные боли», – отметил заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации КДМЦ Ильнур Ахметов.

На свет появился здоровый мальчик весом 3860 граммов и ростом 54 сантиметра. По словам женщины, восстановление прошло гораздо легче, чем она ожидала.

«Все было на высшем уровне. В реанимации я быстро оклемалась. По шкале боли – вообще ноль баллов из десяти! После первых родов я смогла встать только через восемь часов, а здесь – через два. Потом меня перевели в послеродовое отделение и принесли ребенка. Я совершенно не испытывала послеоперационного дискомфорта», – поделилась роженица.