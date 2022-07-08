В Челнах врачи прооперировали пациента, которому в глаз отлетело сверло

Офтальмологи пятой городской больницы Набережных Челнов ушили роговицу 50-летнему пациенту, которому в глаз отлетело сверло. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Оказалось, что мужчина делал на даче ремонт, работал дрелью, но не защитил глаза – это и привело к травме.

«При проведении ремонтных работ сверло отломилось и его кусок попал мужчине в глаз. Была повреждена роговица. К счастью, инородное тело внутрь глаза не попало – было большим и мгновенно отскочило», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Рифат Замалиев.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Пациенту сделали компьютерную томографию, которая показала, что никаких инородных частиц в глазу нет. Убедившись в этом, офтальмологи ушили роговицу – наложили больше десяти швов. Операция длилась полтора часа.

Рифат Замалиев объяснил, что глаз сохранить удалось, но мужчина уже не сможет видеть так же хорошо, как раньше, из-за деформации роговицы.

«Это минимальные потери при такой серьёзной травме. Через три месяца после полного заживления роговицы мы снимем швы и, надеюсь, наш пациент будет внимательнее относиться к своему здоровью», – подчеркнул доктор.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

По его словам, летом число таких травм растет.

«Нашему пациенту повезло, что он вообще не остался без глаза. Но и то, что мы часто удаляем мелкие инородные тела, тоже неприятный факт. Любая соринка может привести к развитию инфекции. Не забывайте надевать защитные очки!» – отметил заведующий отделением.

Сегодня спустя неделю восстановления мужчину выписали из городской больницы №5.