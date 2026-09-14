В Челнах врачи приняли стремительные роды в машине скорой

Фото: Горздрав Челнов

У жительницы Набережных Челнов начались стремительные роды – их приняли в машине скорой.

Как сообщили в Горздраве города, поздно вечером у челнинки, ожидающей четвертого ребенка, начались схватки и она позвонила в скорую. Прибывшая на место бригада приняла решение госпитализировать женщину. Тем не менее, из-за того, что роды у челнинки были уже не первые, процесс протекал крайне динамично и добраться до больницы бригада не успела.

Благодаря профессионализму федьдшеров Ирины Хузяхметовой и Романа Журина, а также ювелирному вождению Рафиса Латипова, роды прошли безупречно – новорожденная девочка закричала сразу после появления на свет. После этого маму и ребенка доставили в приемный покой Перинатального центра КДМЦ.

«Когда в салоне раздался первый громкий крик ребенка, нас охватило такое чистое, ни с чем не сравнимое счастье, которое просто невозможно передать словами. В этот миг уходит вся усталость. Именно ради таких моментов мы и выбрали эту профессию!» – отмечает бригада.