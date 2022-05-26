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Ру Тат
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Здоровье
26 мая 2022  11:25
Полина Шевчук

В Челнах врачи КДМЦ спасли двоих детей, которые проглотили иголки

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Сразу двое подростков 13 и 14 лет за день попали в Детскую больницу КДМЦ, проглотив иглы. Информация об этом появилась на официальной странице клиники в соцсети.

В первом случае мальчик случайно проглотил швейную иглу. Иголка из пищевода попала в желудок, откуда ее успешно достали врачи. 

 

Фото: © пресс-служба КДМЦ

Во втором случае подросток проглотил иголку от циркуля. В этот раз также обошлось без страшных последствий и врачам удалось извлечь иглу из желудка мальчика. В обоих случаях операции проводились эндоскопическим методом под наркозом.

Оба ребенка были выписаны домой.

 

Фото: © пресс-служба КДМЦ

«Сложность заключается в том, что, когда удаляешь иглу, очень сложно взять ее по оси, чтобы не повредить пищевод», — объясняет врач-хирург Детской больницы КДМЦ Лариса Сираева, которая прооперировала данных детей.

Последствия от проглоченной иголки могут быть очень серьезными, отмечают врачи. Игла может впиться и проткнуть стенки пищевода, желудка или кишечника, что приведет к перитониту.
 

 

#кдмц набережных челнов #эндоскопическая хирургия
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