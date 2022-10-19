В Челнах создали первую в истории города парковую команду

В Набережных Челнах завершился отбор в парковую команду города – это будет первая подобная структура в Татарстане после казанской Дирекции парков и скверов, сообщили «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

Жюри из десяти человек определили двух парк-менеджеров и PR-менеджера. Ими стали соответственно Мария Кандратьева, Анна Балашова и Миляуша Габдулхакова. В состав жюри представители Института развития городов Татарстана, Дирекции парков и скверов Казани и исполкома Автограда.

Финалисты на должность парк-менеджера представили концепции развития общественных пространств города. Они работали над площадью Азатлык, экстрим-парком «Гренада», парком Прибрежный, театральном парком им.Марата Бибишева, набережной им.Г.Тукая и парком Победы.

Финалисты на позицию PR-менеджера презентовали свои варианты PR-стратегии парковой команды.

В ближайшем будущем команда займется планированием зимней программы в общественных пространствах города. Офис команды будет находиться в экстрим-парке «Гренада».