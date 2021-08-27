В Челнах впервые провели операцию по удалению рака кишечника и желудка, не оставив швов

Для врачей недавно открывшегося Набережночелнинского онкологического диспансера мастер-класс провел ведущий специалист Республиканского онкодиспансера в области абдоминальной онкологии, заведующий девятым отделением РКОД Амир Валиев. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Под руководством гостя местные врачи с заведующим онкологическим отделением №15 Линаром Нигматуллиным успешно провели малоинвазивную операцию при злокачественном новообразовании толстого кишечника и желудка с использованием техники 3D-визуализации. То есть, после хирургического вмешательства у пациента не осталось швов — лишь маленькие проколы.

Пациенту также провели PIPAC терапию. Это инновационный способ химиотерапии: медики распыляют препараты в высоких дозах непосредственно в брюшную полость.

В Минздраве республики заметили, что подобные операции проводятся в Набережных Челнах впервые.

«В данном случае пациенту — мужчине 72 лет — проводят лапароскопическую резекцию желудка с использованием одних из самых современных лапароскопических стоек. Они обладают 3D визуализацией, что позволяет скрупулезно и детально рассмотреть все самые мелкие элементы брюшной полости: сосуды, нервные сплетения. Тем самым выполнить операцию с минимальными травмами для пациента. Подобные операции занимают около двух — трех часов. Пациент сразу после нее может вставать и ходить уже на следующий день», — объяснил Амир Валиев.

В течение четырех или пяти дней после хирургического вмешательства пациента выписывают из диспансера. А химиотерапию можно начать буквально через десять дней после операции.

«Ранее оперированные открытым путем пациенты ждали около месяца после восстановления, что могло ухудшить течение заболевания», — добавил главный врач челнинского филиала РКОДа Алмаз Хазиев.