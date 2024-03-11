В Челнах впервые проведут совмещенный Камский беговой и лыжероллерный полумарафон

25 августа Набережных Челнах впервые в новом формате состоится Камский беговой и лыжероллерный полумарафон. Мероприятие пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню Республики Татарстан, анонсировал начальник Управления физкультуры и спорта Роман Насрединов.

«Да, вы не ослышались, мы впервые совместим соревнования по легкой атлетике и по лыжероллерам. Трасса полумарафона пройдет по центральным проспектам города. Забеги легкоатлетов и лыжероллеров будут разведены по времени, но на одной и той же трассе», — пояснил спикер.

В событии примут участие более 500 спортсменов со всей страны. Уже ведется онлайн-регистрация на данные соревнования.

Роман Насрединов подчеркнул, что весенне-летний сезон обещает быть не менее ярким и насыщенным, чем прошедший зимний.

По традиции летний спортивный сезон откроет Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут на набережной имени Фикрята Табеева. На старт 26 апреля выйдут более 2 тыс. участников.

В мае в парке «Прибрежный состоятся всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Также в мае в парке «Прибрежный» состоятся массовые соревнования по бегу. Кроме легкоатлетических стартов, концертной программы и активностей для всех желающих на мероприятии пройдут экологические акции — участники будут сажать деревья и кустарники.

«Такой вот симбиоз экологии и здорового образа жизни, который мы проведем совместно», — отметил докладчик.

15 июня запланировано проведение татарского народного праздника «Сабантуй». В этот летний день в городе пройдут традиционные соревнования по различным видам спорта, включая народно-национальные игры, скачки и национальную борьбу, где определяется абсолютный батыр «Сабантуя».

Завершат летний спортивный сезон массовые соревнования по бегу «Кросс Татарстана», которые пройдут в сентябре текущего года. Старт является самым массовым спортивным мероприятием города, в нем принимают участие жители разных возрастов – от малышей до ветеранов спорта.