В Челнах возобновляет работу пункт вакцинации в ТЦ «Омега»

В Набережных Челнах сегодня возобновляет работу пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в торговом центре «Омега». Заместитель руководителя Управления здравоохранения Айгуль Бурганова на аппаратном совещании в исполкоме отметила, что за последние 10 дней количество желающих вакцинироваться неизменно растет.

«Если раньше в день вакцинировалось по 100–150 человек, то сейчас — 350–400 человек. Вакцина в наличии имеется», — отметила спикер.

На сегодняшний день, по данным федерального регистра, первым компонентом привиты 300 572 человека, полный курс прошли 229 875 человек.

Заместитель руководителя Управления здравоохранения добавила, что на сегодняшний день в городе зарегистрировано более 18 тыс. официально подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, подготовлены 308 коек для заболевших ковидом. «На 308 койках на сегодняшнее утро госпитализировано 200 человек», — сообщила Бурганова.

Мэр Челнов Наиль Магдеев, комментируя выступление, призвал не тянуть с вакцинацией. Он добавил, что по ряду регионов идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, что обостряет вопрос о необходимости ревакцинации.

«Грядет новая опасность. Мы видим, что происходит в других странах. Закрыться невозможно. Люди из отпусков приезжают с разными симптомами. К нам это придет», — отметил Магдеев.