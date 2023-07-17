В Челнах возобновились фейковые звонки о незамедлительной эвакуации

На возобновившиеся телефонные звонки о якобы незамедлительной эвакуации обратил внимание мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он призвал всех проявлять бдительность, не поддаваться на провокацию и всегда перепроверять информацию.

«Контактные телефоны управления МВД России по Набережным Челнам есть. Прежде чем предпринимать какие-то действия в такой ситуации, не принимайте все на веру, а перезвоните начальнику управления здравоохранения, начальнику УВД города. В данном случае прошу панику не создавать, а сообразно ситуации, перепроверять звонки», - отметил градоначальник.

Наиль Магдеев поручил присутствующим в самое ближайшее время довести эту информацию до всех начальников подразделений.