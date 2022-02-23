В Челнах в День защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

В Набережных Челнах у мемориала «Родина-мать» состоялся митинг, посвященный Дню защитников Отечества. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Торжественное событие прошло при участии руководителя исполкома Челнов Фарида Салахова и военкома Центрального и Автозаводского районов города Рашида Ильясова.

Фарид Салахов подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий 23 февраля был и остается одним из самых любимых праздников в нашей стране. В этот день поздравляют всех мужчин — от участников Великой Отечественной войны до тех, кто сейчас охраняет рубежи нашей Родины и кто только собирается стать профессиональным военным или пройти срочную службу в рядах российской армии.

Глава исполкома подчеркнул, что защитниками Отечества всегда были и остаются ветераны Великой Отечественной войны: фронтовики, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.

«Им, в первую очередь, мы обращаем слова наших поздравлений, — отметил Салахов. — Наши ветераны на себе испытали все тяготы многолетней кровопролитной войны, познали страшный голод, чудовищные зверства нацистов, горечь невосполнимых утрат. Мы все в неоплатном долгу перед ними — перед поколением наших дедов и прадедов. Благодаря их ратному подвигу мы живем в свободной стране, учимся, работаем, растим детей, передавая им память о поколении победителей. Большое им сыновье спасибо».

Отдельных слов глубокой благодарности удостоились участники боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках. «Их воля, крепость духа и преданность родному Отечеству стали примером истинного патриотизма для подрастающего поколения челнинцев», — отметил он.

Рашид Ильясов добавил, что в Автограде проводится большая военно-патриотическая работа. В Челнах функционируют четыре кадетские школы, десятки военно-патриотических клубов, город шефствует над четырьмя воинскими частями страны, именем «Набережные Челны» назван один из боевых кораблей Черноморского флота.

После минуты молчания по погибшим в войнах и локальных конфликтах участники торжественного мероприятия возложили цветы к Вечному огню. Цветы и венки также возложили представители горсовета, Совета ветеранов, Военного комиссариата, ученики школ, руководители предприятий и учреждений Набережных Челнов.