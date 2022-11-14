За долги по налогам в 300 млн рублей в Челнах возбуждено три уголовных дела

С начала года в Набережных Челнах возбуждено три уголовных дела на должников по налогам. Ответчики недодали в бюджет 300 млн рублей, сообщила на аппаратном совещании начальник ИФНС города Диана Сагетдинова.

Общая задолженность города в консолидированный бюджет Татарстана увеличилась на 32% по сравнению с началом года и составила 1,2 млрд рублей. По словам спикера, рост задолженности произошел в связи с неуплатой текущих начислений и доначислений по результатам налоговых проверок предприятий-«уклонистов».

«Работа по взысканию задолженности ведется, в том числе, и совместно с правоохранительными органами. Так, по итогам рассмотрения материалов Следственным комитетом в январе-сентябре, возбуждено три уголовных дела на сумму неуплаченных налогов более 300 млн рублей, из которых 80 млн рублей уже поступили в бюджет», — сообщила Сагетдинова.

По состоянию на 1 октября задолженность по имущественным налогам физических лиц составила 243 млн рублей, что меньше на 144 млн рублей по сравнению с началом года.

«Большое спасибо нашим предприятиям, организациям и учреждениям, которые формируют налоговую базу нашей страны, республики и города. Благодаря успешной работе наших предприятий, а также малому и среднему бизнесу у нас есть возможность выполнять все наши обязательства. Тех, кто выплачивает налоги – большинство. В то же время есть предприятия и ряд граждан, которые несвоевременно уплачивают налоги. Задача — мобилизовать всю ту задолженность, которая сегодня имеет место быть», — прокомментировал выступление коллеги мэр города Наиль Магдеев.