В Челнах возбудили дело о мошенничестве при строительстве домов

В Набережных Челнах прокуратура выявила мошенничество в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

С 2024 года местный предприниматель заключил около 100 договоров на строительство домов стоимостью от 5 до 8 миллионов рублей. Люди брали ипотеку, платили по договору, но работы часто останавливались на этапе фундамента или стен – дома так и не были достроены.

Проверка показала, что у бизнесмена не было ни рабочих, ни техники, ни материалов – выполнить обещанное он не мог. Несмотря на это, он продолжал брать деньги, вводя клиентов в заблуждение.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.