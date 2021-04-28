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Ру Тат
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28 апреля 2021  21:48
Эльвира Мухаметдинова

В Набережных Челнах восстановили портрет художника Ивана Шишкина, уничтоженный вандалами

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В Набережных Челнах восстановили портрет художника Ивана Шишкина, который был уничтожен вандалами на одноименном бульваре. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили на предприятии «Горзеленхоз».

«Восстановление портрета заняло немного больше времени, чем это предполагалось изначально. Это связано с необходимостью найти портретиста, который мог бы восстановить лик художника. Нашли человека, который смог набросать эскиз. По нему потом наши работники воссоздали портрет на стеле», — сообщили в компании.

Как рассказали в челнинской полиции, поиск вандалов, покусившихся на главную достопримечательность Шишкинского бульвара, продолжается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах неизвестные испортили малую архитектурную форму с изображением великого русского художника.

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